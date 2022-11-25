Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 310 человек
25 ноября 202214:22
Число погибших в результате землетрясения в Чианджуре (Индонезия) достигло 310 человек. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на главу службы по борьбе со стихийными бедствиями Сухарьянто.
По его словам, 24 человека считаются пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе индонезийского города Чианджур 21 ноября. В результате землетрясения были разрушены десятки зданий, в том числе школа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru