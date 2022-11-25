Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 310 человек

Число погибших в результате землетрясения в Чианджуре (Индонезия) достигло 310 человек. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на главу службы по борьбе со стихийными бедствиями Сухарьянто.

Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии

По его словам, 24 человека считаются пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе индонезийского города Чианджур 21 ноября. В результате землетрясения были разрушены десятки зданий, в том числе школа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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