В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш в районе Гексун, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Сообщается, что толчок произошел на глубине 7 километров примерно в 10 утра по московскому времени.

Камчатка, Курилы или Кавказ: Сейсмолог предупредил мир о «мегаземлетрясении» в марте

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки в Турции продолжаются до сих пор. Число погибших превысило 48 тысяч человек.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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