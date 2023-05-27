Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Тонга
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 0:11 по времени UTC (3:11 мск). Землетрясение зарегистрировали западнее города Неиафу, примерно в 130 километрах от населенного пункта. Очаг располагался на глубине 215 километров.
Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru