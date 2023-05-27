Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Тонга

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 0:11 по времени UTC (3:11 мск). Землетрясение зарегистрировали западнее города Неиафу, примерно в 130 километрах от населенного пункта. Очаг располагался на глубине 215 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

