Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Тонга

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 0:11 по времени UTC (3:11 мск). Землетрясение зарегистрировали западнее города Неиафу, примерно в 130 километрах от населенного пункта. Очаг располагался на глубине 215 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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