В Краснодарском крае произошло землетрясение
25 мая 202323:21
В Туапсинском районе Краснодарского края вечером 25 мая произошло землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Эпицентр находился возле курортного города Туапсе. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение зафиксировано в 22:05 по московскому времени. Разрушений нет.
Подземные толчки 14 мая произошли у берегов Камчатки. Магнитуда составила 5,2, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росздравнадзор заявил, что дефицита контактных линз в России нет
- Беспилотник сбросил бомбу в поселке Октябрьский Белгородской области
- Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченцев
- Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили украинскую ракету
- В Краснодарском крае произошло землетрясение
- СМИ: силы ПВО сбили неизвестный объект в Ростовской области
- Эрдоган допустил свое поражение на выборах президента Турции
- Генерал Милли: США просили Киев не атаковать РФ американским оружием
- В США объяснили, почему Зеленский перестал появляться в Киеве
- Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru