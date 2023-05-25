В Краснодарском крае произошло землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края вечером 25 мая произошло землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Тихом океане

Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Эпицентр находился возле курортного города Туапсе. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение зафиксировано в 22:05 по московскому времени. Разрушений нет.

Подземные толчки 14 мая произошли у берегов Камчатки. Магнитуда составила 5,2, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыЗемлетрясениеКраснодарский Край

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