Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Тайване. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

В районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения

Отмечается, что землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов сообщил, что небольшие землетрясение – нормальное явление для таких регионов, как Крым и Сочи, подобное происходит там несколько раз в год.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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