Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване
20 января 202519:38
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Тайване. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Отмечается, что землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов сообщил, что небольшие землетрясение – нормальное явление для таких регионов, как Крым и Сочи, подобное происходит там несколько раз в год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru