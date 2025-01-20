Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване

Отмечается, что землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов сообщил, что небольшие землетрясение – нормальное явление для таких регионов, как Крым и Сочи, подобное происходит там несколько раз в год.

