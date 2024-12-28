Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии
28 декабря 202401:41
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов острова Хонсю в Японии. Об этом заявили в национальном метеорологическом управлении.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался ближе всего к префектуре Фукусима. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами на фоне землетрясения не объявлялась.
Ранее у берегов Японии произошли подземные толчки магнитудой 5,7.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru