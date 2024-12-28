Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов острова Хонсю в Японии. Об этом заявили в национальном метеорологическом управлении.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался ближе всего к префектуре Фукусима. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами на фоне землетрясения не объявлялась.

Ранее у берегов Японии произошли подземные толчки магнитудой 5,7.

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ФОТО: РИА Новости
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