Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в центральной части Чили, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км юго-восточнее города Курико (население более 100 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине 100 км.

Данных о пострадавших нет, сведений о разрушениях не поступало.

Ранее в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,0, власти объявили чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия.

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ФОТО: НСН
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