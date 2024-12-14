Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили
14 декабря 202403:37
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в центральной части Чили, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км юго-восточнее города Курико (население более 100 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине 100 км.
Данных о пострадавших нет, сведений о разрушениях не поступало.
Ранее в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,0, власти объявили чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru