Французский политик назвал Зеленского марионеткой ЦРУ

Новые сведения о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» подтверждают, что президент Украины Владимир Зеленский – «марионетка» Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил экс-депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Ранее газета New York Times написала, что к диверсиям на газопроводах причастна некая проукраинская группировка. Кроме того, «украинский след» в ЧП обнаружила немецкая Zeit.

«Это подтверждение того, что мы – жертвы военного действия НАТО, а Зеленский — марионетка ЦРУ!» — написал Филиппо в Twitter.

Ранее французский политик призвал остановить украинского президента, который якобы готов начать «новую мировую войну» под руководством Вашингтона, пишет RT.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЦРУУкраинаВладимир ЗеленскийФранция
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