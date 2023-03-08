Ранее газета New York Times написала, что к диверсиям на газопроводах причастна некая проукраинская группировка. Кроме того, «украинский след» в ЧП обнаружила немецкая Zeit.

«Это подтверждение того, что мы – жертвы военного действия НАТО, а Зеленский — марионетка ЦРУ!» — написал Филиппо в Twitter.

Ранее французский политик призвал остановить украинского президента, который якобы готов начать «новую мировую войну» под руководством Вашингтона, пишет RT.

