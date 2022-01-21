Зеленскому не понравились слова Байдена о «незначительной агрессии» России
Американский президент Джо Байден заявил о возможности «незначительного вторжения» на Украину со стороны России, сообщает телеканал «360».
Эти слова подверг критике лидер Украины Владимир Зеленский. «Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — заявил глава государства.
Украинский президент отметил, что высказал свою точку зрения с позиции президента великой державы.
Ранее с таким же мнением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет разницы между небольшим и полномасштабным вторжением.
Также ранее Байден заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно, так как Киеву необходимо поработать над демократией, решение о ее включении в Североатлантический альянс должны принимать все члены НАТО.
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