Зеленскому не понравились слова Байдена о «незначительной агрессии» России

Эти слова подверг критике лидер Украины Владимир Зеленский. «Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — заявил глава государства.

Украинский президент отметил, что высказал свою точку зрения с позиции президента великой державы.

Ранее с таким же мнением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет разницы между небольшим и полномасштабным вторжением.

Также ранее Байден заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно, так как Киеву необходимо поработать над демократией, решение о ее включении в Североатлантический альянс должны принимать все члены НАТО.

