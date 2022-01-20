Байден не исключил отказ от размещения оружия на Украине

«Два пожелания [президента России Владимир Путин]: первое — Украина никогда не вступит НАТО, второе — на Украине не будет стратегического вооружения. Мы можем выработать что-нибудь по второму пункту», — сказал американский лидер.

Также, по его словам, вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно, так как Киеву необходимо поработать над демократией, решение о ее включении в Североатлантический альянс должны принимать все члены НАТО.

Журналист американского издания The New York Times Питер Бейнарт считает, что Вашингтон продолжает лицемерить в переговорах с Москвой из-за соблюдения доктрины Монро. В газете об этом вышла соответствующая статья.

