Байден не исключил отказ от размещения оружия на Украине
Американские власти могут подумать над тем, чтобы отказаться от размещения оружия на Украине, заявил глава государства Джо Байден во время пресс-конференции.
«Два пожелания [президента России Владимир Путин]: первое — Украина никогда не вступит НАТО, второе — на Украине не будет стратегического вооружения. Мы можем выработать что-нибудь по второму пункту», — сказал американский лидер.
Также, по его словам, вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно, так как Киеву необходимо поработать над демократией, решение о ее включении в Североатлантический альянс должны принимать все члены НАТО.
Журналист американского издания The New York Times Питер Бейнарт считает, что Вашингтон продолжает лицемерить в переговорах с Москвой из-за соблюдения доктрины Монро. В газете об этом вышла соответствующая статья.
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