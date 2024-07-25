Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-депутата Фарион

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион был задержан. Об этом в своём Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, о задержании 18-летнего подозреваемого в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) ему доложил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому», - написал Зеленский.

Он добавил, что необходимые следственные действия и экспертизы продолжаются.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство экс-депутата Рады Фарион покушением на демократию, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: Глава МВД Украины Игорь Клименко
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