Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-депутата Фарион
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион был задержан. Об этом в своём Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, о задержании 18-летнего подозреваемого в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) ему доложил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому», - написал Зеленский.
Он добавил, что необходимые следственные действия и экспертизы продолжаются.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство экс-депутата Рады Фарион покушением на демократию, сообщает РЕН ТВ.
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