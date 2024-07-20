«Покушение на демократию»: Во Львове убили экс-депутата Рады Фарион

ПОКУШЕНИЕ И УБИЙСТВО

Вечером 19 июля бывшая депутат Верховной рады Украины от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион умерла в больнице после совершенного на нее покушения во Львове.

Преступление произошло на улице Масарика возле дома №3. Очевидцы рассказали, что видели, как преступник орудовал в перчатках и использовал автоматическое оружие без глушителя. Некоторые украинские СМИ даже опубликовали фотографию неизвестного мужчины, который был замечен во дворе дома, где стреляли в политика, не менее недели назад. По данным источника, он якобы регулярно приходил туда и долго наблюдал за обстановкой, часто присаживался на лавку, но ни с кем не разговаривал.

СМИ также сообщали о том, что во время преступления на улице Масарика не работала часть камер видеонаблюдения. В МВД такую ситуацию объяснили внеплановым отключением электроэнергии.