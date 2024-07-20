«Покушение на демократию»: Во Львове убили экс-депутата Рады Фарион
Покушение на бывшего украинского депутата Ирину Фарион произошло 19 июля во Львове. Нападавший пока так и не был задержан.
На Украине убили бывшую чиновницу Ирину Фарион, которая была известна своими русофобскими высказываниями. Стрелка до сих пор не поймали, однако МВД Украины уже собирается искать «российский след» в случившемся.
ПОКУШЕНИЕ И УБИЙСТВО
Вечером 19 июля бывшая депутат Верховной рады Украины от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион умерла в больнице после совершенного на нее покушения во Львове.
Преступление произошло на улице Масарика возле дома №3. Очевидцы рассказали, что видели, как преступник орудовал в перчатках и использовал автоматическое оружие без глушителя. Некоторые украинские СМИ даже опубликовали фотографию неизвестного мужчины, который был замечен во дворе дома, где стреляли в политика, не менее недели назад. По данным источника, он якобы регулярно приходил туда и долго наблюдал за обстановкой, часто присаживался на лавку, но ни с кем не разговаривал.
СМИ также сообщали о том, что во время преступления на улице Масарика не работала часть камер видеонаблюдения. В МВД такую ситуацию объяснили внеплановым отключением электроэнергии.
Изначально СМИ сообщили о покушении на Фарион, в результате которого она была ранена в висок. Женщину сразу забрали в больницу и прооперировали. Однако позже уже в медучреждении ее состояние ухудшилось, и она скончалась. Причиной смерти экс-депутата назвали остановку сердца.
После этого уголовное дело против стрелявшего в Фарион мужчину было переквалифицировано с покушения на умышленное убийство (часть 1 статьи 115 УК Украины). Сразу после случившегося в СМИ появилась информация о задержании преступника, однако позже в нацполиции Украины опровергли ее.
Сейчас правоохранители до сих пор ищут преступника. Во Львове полиция задерживает всех подозрительных молодых людей, на дорогах останавливают машины. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
РОССИЙСКИЙ СЛЕД?
Почти сразу после случившегося на Украине заговорили о «российском следе» в убийстве Фарион. Так, например, советник украинского президента Сергей Лещенко заявил, что бывшего депутата рады якобы «убили россияне». Однако кто именно это сделал и как, в таком случае, оказался на территории Украины, он не объяснил.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко считает убийство Фарион «покушением на демократию».
«Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Это провокация и вызов демократии, украинской правоохранительной системе и стабильности в стране», - написал он в своем Telegram-канале.
Кличко также добавил, что расследование этого преступления необходимо провести оперативно и открыто для общественности. При этом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что для привлечения преступника к ответственности задействованы все необходимые силы полиции и СБУ.
Между тем глава МВД Украины Игорь Клименко выдвинул две версии, по которым могли убить Фарион. По его словам, убийство было совершено либо из-за личной неприязни к политику, либо из-за ее общественно-политической позиции. Клименко добавил, что в МВД уже имеется информация о преступнике, но ее пока не будут разглашать. При этом многие граждане Украины считают, что гибель Фарион связана с ее недавней ссорой с представителями «Азова» (признанного в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ).
«ИЗВЕСТНАЯ РУСОФОБКА»
Во время своей политической деятельности Ирина Фарион неоднократно высказывалась против использования русского языка на Украине. Она делала неоднозначные заявления, например, в сторону русскоговорящих жителей Львова и называла их «диверсантами». Еще до начала спецоперации на Украине политик даже требовала запретить русский язык в стране и не пускать в детские сады детей с русскими именами.
В 2023 году разгорелся скандал между Фарион и руководством 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов», так как политик заявила, что военнослужащие, говорящие на русском языке, не могут считаться «защитниками». Она также назвала их «сбродом». В связи с этим в СБУ с депутатским запросом обратился зампред оборонного комитета Рады Егор Чернев, обвинив Фарион в том, что она «целенаправленно раскалывает общество и разжигает вражду между украинцами».
После этого в ноябре 2023 года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело об оскорблении чести военнослужащих. В связи с этим было назначено несколько лингвистических и иных экспертиз по ее высказываниям и публикациям.
Являясь доктором филологических наук, Фарион работала профессором в национальном университете «Львовская политехника». Однако после этого скандала на митинг против нее вышли даже студенты ее вуза. После этого политика уволили. Однако недавно, примерно неделю назад, экс-депутат была восстановлена в должности в университете.
Фарион также неоднократно призывала к насилию по отношению к русскоговорящим и даже в эфире одного из украинских телеканалов хвасталась тем, как учит своего маленького внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке.
Ранее российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян жестко отреагировала на убийство Ирины Фарион, напомнив слова экс-депутата Верховной рады об «утилизации русскоязычного населения», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Могилу Пригожина в Петербурге осквернили вандалы
- Власти Киргизии раскритиковали Канделаки после ее слов о русофобии
- Китай сократил импорт российского СПГ
- Актриса Мария Аронова опровергла сообщения о госпитализации
- Зеленский назвал Трампа президентом США
- Уроженца Таджикистана арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы
- Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
- Силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 беспилотника
- Блогера Эдварда Била задержали за мелкое хулиганство
- СМИ: Неизвестный обстрелял прохожих в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru