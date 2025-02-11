Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена обменять территории, захваченные в Курской области, на занятые российскими войсками земли. Об этом президент Украины заявил в интервью The Guardian.
Глава государства отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем, в том случае, если Трамп сумеет добиться мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Зеленский добавил, что приоритетных территорий для обмена нет, он также отказался озвучить конкретные предложения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию украинского конфликта после встречи высших должностных лиц Белого дома с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru