Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области

Глава государства отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем, в том случае, если Трамп сумеет добиться мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Зеленский добавил, что приоритетных территорий для обмена нет, он также отказался озвучить конкретные предложения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию украинского конфликта после встречи высших должностных лиц Белого дома с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

