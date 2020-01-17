Царев уличил Киев в затягивании выборов на Донбассе
Экс-спикер парламента Новороссии заявил в эфире НСН, что условие Киева о возвращении всех беженцев на Донбасс для проведения выборов -это еще одна попытка переиграть Минские соглашения.
Провести выборы в Донбассе возможно только при условии возвращения в регион всех беженцев, а также полном контроле Украинским государством своих границ. Об этом заявила пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер. В противном случае, считают в Киеве, выборы могут спровоцировать новые боевые действия.
Это еще одна попытка частично переиграть Минские соглашения, заявил в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
«Это было согласовано с администрацией президента Украины, с Андреем Ермаком, который у Зеленского занимается вопросами мира в Донбассе. Не знаю, как этот аргумент будет воспринят Российской Федерацией, Донбассом, Францией и Германией, поскольку понятно, что все, кто проживали в Донбассе, могут вернуться и голосовать на всех выборах. Никто им мешать не будет. Но если они не захотят возвращаться, их что, посадят на теплушки и депортируют в Донбасс, чтобы проголосовали? Это дело добровольное. Если люди хотят возвращаться, естественно, никто мешать голосовать не будет», - заверил он.
При этом возвращение всех беженцев нереально, уверен политик.
«Это нереально. Это предложение – это выстрел в воздух. Аргумент, что иначе будут военные действия – это последний аргумент Киева. Других у него не осталось. Это указывает на слабость позиции, - добавил он. - Украинские СМИ все время жалуются, что люди хоть и переехали из Донбасса, но все равно сохраняют «антиукраинские» настроения. Куда бы они ни приехали – во Львов, Киев, другой город».
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что идеальным временем для проведения выборов в Донбассе будет осень, когда состоятся местные выборы на Украине.
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