Зеленский заявил о достаточном объеме газа в стране

«Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — отметил глава государства.

По его словам, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн, «а так для людей от НАК «Нафтогаз» — около 8 грн.

Зеленский отметил, что отопительный сезон — это ответственность не только центральной, но и местной власти.

Ранее экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк сообщил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, по приемлемой цене, из-за чего теперь убытки составят 5 млрд долларов. По словам бывшего премьера, газ нужно было покупать по цене 250 долларов

