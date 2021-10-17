На Украине рассказали, сколько страна заплатит за газ из-за ошибки Зеленского

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ГазВладимир ЗеленскийУкраина
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