Зеленский заявил, что США будет трудно воспринимать как символ демократии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после беспорядков в Капитолии, передает RT.

«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США… Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», — заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

Ранее Зеленский сообщил, что был оскорблен, когда СМИ сообщали, что на него оказывает давление Дональд Трамп, когда он занимал пост президента США.

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«Вы знаете, главное, что я читал о себе на страницах СМИ,— это то, что господин Трамп давил на меня. Меня это очень оскорбило. Почему? Потому что я президент Украины. Мы, может быть, и меньше, чем США, но мы независимы», - сказал он телеканалу HBO.

Американский Конгресс 6 января должен был утвердить результаты выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек. Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил победу Байдена.

Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу 9 февраля. Ему вменяется подстрекательство к мятежу во время беспорядков у вашингтонского Капитолия.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Выборы Президента СШАВладимир Зеленский
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