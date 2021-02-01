Зеленский заявил, что США будет трудно воспринимать как символ демократии

«Вы знаете, главное, что я читал о себе на страницах СМИ,— это то, что господин Трамп давил на меня. Меня это очень оскорбило. Почему? Потому что я президент Украины. Мы, может быть, и меньше, чем США, но мы независимы», - сказал он телеканалу HBO.

Американский Конгресс 6 января должен был утвердить результаты выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек. Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил победу Байдена.

Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу 9 февраля. Ему вменяется подстрекательство к мятежу во время беспорядков у вашингтонского Капитолия.

