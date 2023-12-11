Зеленский выступит перед американскими сенаторами

Украинский президент Владимир Зеленский приглашен на встречу со всем составом Сената США, сообщает РИА Новости.

Байден призвал Конгресс срочно утвердить дополнительную помощь Украине

Она состоится 11 декабря. Зеленского пригласили лидер демократического большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл.

Украинского президента в Вашингтон пригласил глава США Джо Байден. Это необходимо, чтобы обсудить «нужды Украины и важности продолжения американской помощи».

Ранее стало известно, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийКонгресс США

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