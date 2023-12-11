Зеленский выступит перед американскими сенаторами

Она состоится 11 декабря. Зеленского пригласили лидер демократического большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл.

Украинского президента в Вашингтон пригласил глава США Джо Байден. Это необходимо, чтобы обсудить «нужды Украины и важности продолжения американской помощи».

Ранее стало известно, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

