Байден призвал Конгресс срочно утвердить дополнительную помощь Украине
Президент США Джо Байден призвал парламент срочно утвердить новый пакет помощи Украине, пишет ТАСС.
Американский лидер выступил с обращением к Конгрессу. Глава Белого дома заявил о необходимости одобрить дополнительную помощь Киеву до Рождества.
«Конгресс должен принять дополнительные ассигнования по Украине, прежде чем он уйдет на праздничные каникулы в середине месяца», - сказал американский лидер.
Байден считает, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозы поддержку Украины со стороны Евросоюза. Ранее он запросил для Украины и Израиля $100 миллиардов.
Представитель Белого дома Джон Кирби назвал высокой вероятность поражения Украины в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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