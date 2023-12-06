Байден призвал Конгресс срочно утвердить дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал парламент срочно утвердить новый пакет помощи Украине, пишет ТАСС.

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Американский лидер выступил с обращением к Конгрессу. Глава Белого дома заявил о необходимости одобрить дополнительную помощь Киеву до Рождества.

«Конгресс должен принять дополнительные ассигнования по Украине, прежде чем он уйдет на праздничные каникулы в середине месяца», - сказал американский лидер.

Байден считает, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозы поддержку Украины со стороны Евросоюза. Ранее он запросил для Украины и Израиля $100 миллиардов.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал высокой вероятность поражения Украины в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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