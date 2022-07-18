Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за российской турбины для газопровода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады высказал недовольство граждан, которые «никогда не воспримут» решение Оттавы вернуть турбину для российского трубопровода «Северный поток», которую решено передать Германии.

«Газпром» обратился к Siemens по поводу документов на вывоз турбин для «Северного потока»

«Фактически в нарушение санкционного режима. Это не вопрос о турбине, это вопрос о соблюдении санкций», — заявил глава государства.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия возобновит прокачку газа в Европу после планового ремонта «Северного потока», однако ее объемы могут снизиться из-за санкций Канады.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ГазопроводКанадаУкраинаВладимир Зеленский
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