Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за российской турбины для газопровода

«Фактически в нарушение санкционного режима. Это не вопрос о турбине, это вопрос о соблюдении санкций», — заявил глава государства.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия возобновит прокачку газа в Европу после планового ремонта «Северного потока», однако ее объемы могут снизиться из-за санкций Канады.

