Зеленский второй раз за неделю приехал в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю приехал в Харьков. Об этом украинский лидер заявил в своём Telegram-канале.
По его словам, он провёл совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушал доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении.
Также обсуждалась подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.
«Отдельное внимание – обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся враждебным обстрелам», - написал Зеленский.
Ранее президент Украины 16 мая провёл в Харькове заседание Ставки, сообщает RT. По его словам, он заслушал развернутый доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также командующих группировками «Хортица» и «Харьков»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек
- Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина
- Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram
- СМИ: Главы МИД ЕС утвердят новый санкционный режим «имени Навального» против РФ
- В Казани пройдут гастроли турецких театров
- Песков заявил о подготовке официального визита Путина в КНДР
- Зеленский второй раз за неделю приехал в Харьков
- Экс-главу округа Курганской области приговорили к семи годам колонии за взятки
- Опубликован трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым
- Власти Украины продлили санкции против российских телеканалов и СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru