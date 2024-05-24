Зеленский второй раз за неделю приехал в Харьков

По его словам, он провёл совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушал доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении.

Также обсуждалась подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

«Отдельное внимание – обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся враждебным обстрелам», - написал Зеленский.

Ранее президент Украины 16 мая провёл в Харькове заседание Ставки, сообщает RT. По его словам, он заслушал развернутый доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также командующих группировками «Хортица» и «Харьков»

