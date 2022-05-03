Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России

Армия Украины не проводит операций на территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский на фоне многочисленных обстрелов пограничных регионов России со стороны Украины.

Сильный взрыв произошел в центре Белгорода

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не

Напомним, хлопки, которые раздались в Белгороде в ночь на понедельник, были связаны с работой российской авиации в рамках спецоперации на Украине, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВладимир Зеленский
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