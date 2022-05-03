Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не

Напомним, хлопки, которые раздались в Белгороде в ночь на понедельник, были связаны с работой российской авиации в рамках спецоперации на Украине, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

