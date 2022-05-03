Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России
3 мая 202204:02
Армия Украины не проводит операций на территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский на фоне многочисленных обстрелов пограничных регионов России со стороны Украины.
«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не
Напомним, хлопки, которые раздались в Белгороде в ночь на понедельник, были связаны с работой российской авиации в рамках спецоперации на Украине, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru