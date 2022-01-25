Зеленский: У украинцев нет поводов для паники
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуации в Донбассе, а также в сфере энергетики и с эпидемией коронавируса находятся в норме, в связи с этим у граждан нет причин для паники, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, на востоке страны ситуация спокойная и основания для паники нет. Что касается энергетики, то, по словам украинского лидера, отопительный сезон страна пройдет «спокойно», так как «запасов газа и угля достаточно», власти продолжают их наращивать.
Зеленский также признал тот факт, что число новых пациентов с COVID-19 растет, при этом подчеркнув, что «в стране занято только 28% коек для пациентов с коронавирусом».
Также президент Украины заявил, что настало время разведке страны «перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов».
По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.
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