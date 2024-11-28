Зеленский разрешил дезертирам добровольно вернуться на службу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым украинцы, впервые самовольно покинувшие воинскую часть или дезертировавшие, смогут добровольно вернуться на службу. Об этом говорится в карточке документа на портале Верховной рады.
В частности, вернувшиеся на службу смогут продолжить её в соответствие с заключённым контрактов. Предусмотрено возобновление денежных выплат, а также сохранение льгот, продовольственное, вещевое и прочие виды обеспечения.
Отмечается, что возбужденные в отношении данных граждан уголовные дела, не будут являться основанием для разрыва их контракта.
Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что на направлении главного удара в Донбассе украинские силы уступают российским как в численности личного состава, так и в технике, пишет журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru