В частности, вернувшиеся на службу смогут продолжить её в соответствие с заключённым контрактов. Предусмотрено возобновление денежных выплат, а также сохранение льгот, продовольственное, вещевое и прочие виды обеспечения.

Отмечается, что возбужденные в отношении данных граждан уголовные дела, не будут являться основанием для разрыва их контракта.

Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что на направлении главного удара в Донбассе украинские силы уступают российским как в численности личного состава, так и в технике, пишет журнал «Профиль».

