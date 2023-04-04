Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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Сторона обсудили ситуацию на поле боя, а также необходимые Украине системы вооружения. Зеленский также поблагодарил канадского премьера за 2,4 миллиарда канадских долларов в качестве помощи Киеву.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен необходимость подготовки нового пакета антироссийских санкций, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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