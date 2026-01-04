Зеленский прокомментировал захват Мадуро
4 января 202601:31
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными, сообщает издание «Страна».
«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил он.
Во время пресс-конференции, посвященной операции США в Венесуэле, американский президент Дональд Трамп заявил о завершении власти Николаса Мадуро, который был вывезен из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
