Зеленский прокомментировал захват Мадуро

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными, сообщает издание «Страна».

МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы Мадуро

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил он.

Во время пресс-конференции, посвященной операции США в Венесуэле, американский президент Дональд Трамп заявил о завершении власти Николаса Мадуро, который был вывезен из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Николас МадуроВенесуэлаСШАУкраинаВладимир Зеленский

