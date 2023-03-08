Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах

В Тбилиси участники акции протеста против принятия закона об иностранных агентах выдвинули требования к властям республики, сообщают СМИ.

В Грузии более тысячи человек вышли на митинг против законопроекта об иноагентах

Руководство страны должно немедленно отозвать инициативу из парламента и освободить задержанных 7 марта демонстрантов. Об этом заявил оппозиционер Георгий Вашадзе.

Выполнение требований необходимо для предотвращения эскалации, сказал он.

Оппозиционеры дали руководству страны 1 час. В случае неисполнения требований они пригрозили перейти к «другим шагам».

Масштабные акции протеста начались в Тбилиси 7 марта после принятия закона об иноагентах в первом чтении. Правоохранительные органы задержали 66 демонстрантов.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она пообещала наложить на законопроект вето, передает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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