Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах
В Тбилиси участники акции протеста против принятия закона об иностранных агентах выдвинули требования к властям республики, сообщают СМИ.
Руководство страны должно немедленно отозвать инициативу из парламента и освободить задержанных 7 марта демонстрантов. Об этом заявил оппозиционер Георгий Вашадзе.
Выполнение требований необходимо для предотвращения эскалации, сказал он.
Оппозиционеры дали руководству страны 1 час. В случае неисполнения требований они пригрозили перейти к «другим шагам».
Масштабные акции протеста начались в Тбилиси 7 марта после принятия закона об иноагентах в первом чтении. Правоохранительные органы задержали 66 демонстрантов.
Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она пообещала наложить на законопроект вето, передает НСН.
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