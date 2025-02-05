Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Как сообщает пресс-служба Верховной рады, документ был одобрен парламентом 15 января.

В подписанном украинским лидером законе говорится, что военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлеваются ещё на 90 суток - с 8 февраля по 9 мая 2025 года

Ранее Зеленский заявил, что текущий уровень мобилизации, охватывающий украинцев старше 25 лет, недостаточен для удовлетворения потребностей фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

