Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране будет продлено военное положение и всеобщая мобилизация.

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Как сообщает пресс-служба Верховной рады, документ был одобрен парламентом 15 января.

В подписанном украинским лидером законе говорится, что военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлеваются ещё на 90 суток - с 8 февраля по 9 мая 2025 года

Ранее Зеленский заявил, что текущий уровень мобилизации, охватывающий украинцев старше 25 лет, недостаточен для удовлетворения потребностей фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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