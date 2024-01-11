Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться в страну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за рубежом украинцев призывного возраста вернуться в страну, сообщает ТАСС.

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В ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас он отметил, что в настоящее время для всех жителей необходима служба именно на территории Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что речь идёт не только о фронте - также нужны работники в тылу.

«Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», - добавил Зеленский.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что из украинского парламента отозвали законопроект о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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