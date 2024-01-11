Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться в страну
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за рубежом украинцев призывного возраста вернуться в страну, сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас он отметил, что в настоящее время для всех жителей необходима служба именно на территории Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что речь идёт не только о фронте - также нужны работники в тылу.
«Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», - добавил Зеленский.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что из украинского парламента отозвали законопроект о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru