Картаполов счел «вбросами недругов» просьбы жен мобилизованных о ротации

Картаполов сравнил текущее положение с Великой Отечественной войной. Депутат заявил, что не представляет, чтобы осенью 1942 года жены солдат пришли к руководству страны и попросили о ротации.

«Но сегодня, нет-нет, вот это все вбрасывается нашими недругами. Не надо их слушать», - сказал парламентарий.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Картаполов выразил уверенность, что работа над созданием единого реестра воинского учета завершится к 2025 году.

