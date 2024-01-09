Картаполов счел «вбросами недругов» просьбы жен мобилизованных о ротации
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал просьбы жен мобилизованных о ротации личного состава. Парламентарий дал интервью изданию «Фонтанка».
Картаполов сравнил текущее положение с Великой Отечественной войной. Депутат заявил, что не представляет, чтобы осенью 1942 года жены солдат пришли к руководству страны и попросили о ротации.
«Но сегодня, нет-нет, вот это все вбрасывается нашими недругами. Не надо их слушать», - сказал парламентарий.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Картаполов выразил уверенность, что работа над созданием единого реестра воинского учета завершится к 2025 году.
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