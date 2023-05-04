Зеленский призвал НАТО послать четкий сигнал о вступлении Украины в альянс

Президент Украины признал, что страна не станет членом альянса, пока на ее территории идут боевые действия.

Также Зеленский, отвечая на вопрос о возможном прекращении поддержки в случае неудачного контрнаступления, заявил, что не думает о провале операции.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции в Гааге назвал сложными вопросы о получении Киевом истребителей F-16 и принятии Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

