Зеленский призвал НАТО послать четкий сигнал о вступлении Украины в альянс
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Североатлантический альянс послать стране четкий сигнал о принятии ее в блок после завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Президент Украины признал, что страна не станет членом альянса, пока на ее территории идут боевые действия.
Также Зеленский, отвечая на вопрос о возможном прекращении поддержки в случае неудачного контрнаступления, заявил, что не думает о провале операции.
Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции в Гааге назвал сложными вопросы о получении Киевом истребителей F-16 и принятии Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru