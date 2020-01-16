Зеленский приказал снова набирать в украинскую армию 18-летних

16 января 202016:37

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о призывной кампании 2020 года, в рамках которого в украинскую армию снова начнут призывать лиц, достигших 18-летнего возраста.

«Примитивный» Зеленский: СМИ опубликовали запись с совещания «профана» Гончарука

В приказе говорится, что призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на освобождение или отсрочку.

Молодые люди будут призываться в Вооруженные силу Украины (ВСУ) с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Отметим, что в ходе призывной кампании 2020 года в украинскую армию призывали мужчин, достигших возраста 20 лет.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинская АрмияПризывники