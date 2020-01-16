Зеленский приказал снова набирать в украинскую армию 18-летних

В приказе говорится, что призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на освобождение или отсрочку.

Молодые люди будут призываться в Вооруженные силу Украины (ВСУ) с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Отметим, что в ходе призывной кампании 2020 года в украинскую армию призывали мужчин, достигших возраста 20 лет.

