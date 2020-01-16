Зеленский приказал снова набирать в украинскую армию 18-летних
Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о призывной кампании 2020 года, в рамках которого в украинскую армию снова начнут призывать лиц, достигших 18-летнего возраста.
В приказе говорится, что призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на освобождение или отсрочку.
Молодые люди будут призываться в Вооруженные силу Украины (ВСУ) с апреля по июнь и с октября по декабрь.
Отметим, что в ходе призывной кампании 2020 года в украинскую армию призывали мужчин, достигших возраста 20 лет.
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