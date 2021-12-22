Зеленский пригласил послов и журналистов на шашлык с глинтвейном

Украинский президент Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на встречу у костра с шашлыком и глинтвейном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на УНИАН.

Зеленский ратифицировал закон против олигархов

Общение пройдет в неофициальном формате. Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку.

Отмечается, что глава государства тоже посетил неформальную встречу. При этом некоторые из послов пустились в пляс.

Среди блюд были сырные и мясные, а также шашлык. Само действо происходит вокруг большого костра.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией. Он напомнил, что в Брюсселе встретились президенты Азербайджана и Армении, добавив «когда-то так будет» вежду Украиной и РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры