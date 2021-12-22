Зеленский пригласил послов и журналистов на шашлык с глинтвейном
Украинский президент Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на встречу у костра с шашлыком и глинтвейном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на УНИАН.
Общение пройдет в неофициальном формате. Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку.
Отмечается, что глава государства тоже посетил неформальную встречу. При этом некоторые из послов пустились в пляс.
Среди блюд были сырные и мясные, а также шашлык. Само действо происходит вокруг большого костра.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией. Он напомнил, что в Брюсселе встретились президенты Азербайджана и Армении, добавив «когда-то так будет» вежду Украиной и РФ.
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