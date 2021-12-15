Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с РФ

Украинский лидер напомнил, что в Брюсселе встретились президенты Азербайджана и Армении, добавив «когда-то так будет» вежду Украиной и РФ.

Также Зеленский отметил, что встреча могла бы произойти, благодаря «Северному потоку - 2». Он пояснил, что газопровод является серьезным инструментом для разговора с РФ, поскольку это вопрос безопасности. В этой связи, по его словам, могли бы произойти подвижки в «минских» соглашениях или другие шаги в направлении разрешения конфликта.



