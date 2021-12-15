Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский лидер напомнил, что в Брюсселе встретились президенты Азербайджана и Армении, добавив «когда-то так будет» вежду Украиной и РФ.
Также Зеленский отметил, что встреча могла бы произойти, благодаря «Северному потоку - 2». Он пояснил, что газопровод является серьезным инструментом для разговора с РФ, поскольку это вопрос безопасности. В этой связи, по его словам, могли бы произойти подвижки в «минских» соглашениях или другие шаги в направлении разрешения конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с РФ
- ФРС США в четырнадцатый раз сохранила базовую ставку
- В Ингушетии арестовали подростков, готовивших теракты
- Определены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
- Россия обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала
- Арестован владелец шахты «Листвяжная»
- Мальта стала первой страной ЕС, одобрившей каннабис для личного использования
- Число голодающих в Азии выросло на 54 млн человек
- «Омикрон» в 70 раз быстрее поражает бронхи человека
- В США приняли оборонный бюджет на 2022 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru