Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Украинский лидер напомнил, что в Брюсселе встретились президенты Азербайджана и Армении, добавив «когда-то так будет» вежду Украиной и РФ.

Также Зеленский отметил, что встреча могла бы произойти, благодаря «Северному потоку - 2». Он пояснил, что газопровод является серьезным инструментом для разговора с РФ, поскольку это вопрос безопасности. В этой связи, по его словам, могли бы произойти подвижки в «минских» соглашениях или другие шаги в направлении разрешения конфликта.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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