Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении

«Потери [ВСУ] на артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава - это санитарные и безвозвратные потери», — указал офицер.

По словам Марочко, также противник несет «катастрофические потери» из-за попыток прорваться в районе Сватова и Кременной.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

