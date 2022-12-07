Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении

Украинские войска ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».

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«Потери [ВСУ] на артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава - это санитарные и безвозвратные потери», — указал офицер.

По словам Марочко, также противник несет «катастрофические потери» из-за попыток прорваться в районе Сватова и Кременной.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРРегионыВСУ
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