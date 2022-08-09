Зеленский наказал украинского фигуриста за участие в шоу Навки
Украинский лидер Владимир Зеленский наказал фигуриста Виктора Петренко, олимпийского чемпиона Игр 1992 года, который участвовал в ледовом шоу известной российской фигуристки Татьяны Навки, сообщает «РЕН ТВ».
У него отобрали стипендию. Как следует из указа главы государства, это сделано из-за участия украинского спортсмена в ледовом шоу «Аленький цветочек».
В июле фигуриста исключили из Федерации фигурного катания Украины, где он был вице-президентом.
Напомним, фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас могут быль лишены литовских госнаград, а Дробязко — гражданства страны, за намерение выступить в Сочи в проекте Навки «Лебединое озеро».
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