Зеленский наказал украинского фигуриста за участие в шоу Навки

У него отобрали стипендию. Как следует из указа главы государства, это сделано из-за участия украинского спортсмена в ледовом шоу «Аленький цветочек».

В июле фигуриста исключили из Федерации фигурного катания Украины, где он был вице-президентом.

Напомним, фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас могут быль лишены литовских госнаград, а Дробязко — гражданства страны, за намерение выступить в Сочи в проекте Навки «Лебединое озеро».

