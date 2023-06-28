Зеленский предложил праздновать Рождество на Украине 25 декабря

В частности, украинский лидер предложил внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, и отмечать День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, а День защитников и защитниц Украины 1 октября вместо 14 октября.

Также в законопроекте предлагается перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря, с целью «отказа от российского наследия» отмечать этот праздник 7 января.

Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что перевод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь с празднованием Рождества 25 декабря является этапом на пути ввода украинского православия в унию с греко-католиками, сообщает RT.

