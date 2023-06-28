Зеленский предложил праздновать Рождество на Украине 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, предусматривающий перенос нескольких праздников, сообщает пресс-служба парламента.
В частности, украинский лидер предложил внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, и отмечать День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, а День защитников и защитниц Украины 1 октября вместо 14 октября.
Также в законопроекте предлагается перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря, с целью «отказа от российского наследия» отмечать этот праздник 7 января.
Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что перевод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь с празднованием Рождества 25 декабря является этапом на пути ввода украинского православия в унию с греко-католиками, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru