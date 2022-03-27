Зеленский попросил у НАТО самолеты и танки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО.
Глава государства в своем Telegram-канале обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений. По его словам, безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.
Как отметил украинский лидер, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и большинства населения Европы.
На днях Германия доставила на Украину 1,5 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулеметов MG3.
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