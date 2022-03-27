Зеленский попросил у НАТО самолеты и танки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО.

Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину

Глава государства в своем Telegram-канале обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений. По его словам, безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.

Как отметил украинский лидер, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и большинства населения Европы.

На днях Германия доставила на Украину 1,5 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулеметов MG3.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ОружиеНАТОВладимир Зеленский
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