Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать «агрессию России»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицание и оправдание «вооруженной агрессии Российской федерации». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, ответственность за оправдание «вооруженной агрессии РФ» с момента подписания документа будет уголовной. По закону, запрещается представлять «агрессию РФ против Украины» как внутриукраинский конфликт.

Также запрещается распространение «информационной пропаганды, оправдывающей действия России».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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