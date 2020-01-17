Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. По словам премьер-министра, он сделал это, чтобы «убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту».

Об уходе в отставку Гончарук, занимающий пост премьера с августа 2019 года, написал на своей странице в Facebook.

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда», - написал он.

Очевидно, Гончарук говорит о записи, появившейся недавно в Сети и распространенной украинскими СМИ. В материалах человек с голосом, походим на голос Гончарука, называет себя «профаном в экономике» и нелицеприятно высказывается о президенте Владимире Зеленском.

«Он [Зеленский. – Ред.] - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективности каждого члена своей команды, что меняет страну», - написал сегодня Гончарук.

В офисе Владимира Зеленского уже заявили, что получили прошение Гончарука об отставке и рассмотрят его.

