Зеленский отозвал законопроект о роспуске КС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал внесенный ранее в Верховную Раду законопроект о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, передает ТАСС.
В октябре 2020 года Конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционных норм, включая положения о декларировании чиновниками доходов.
Зеленский после этого в закрытом режиме провёл срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также направил в Верховную Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который лишает судей КСУ их полномочий и восстанавливает отменённый ими закон о декларировании.
В итоге после консультаций с Венецианской комиссией Верховная Рада приняла компромиссный вариант законопроекта, а 24 декабря Зеленский подписал этот закон.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Зеленский превысил свои полномочия, а сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко назвал уголовное дело против судей попыткой государственного переворота.
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