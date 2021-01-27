Зеленский отозвал законопроект о роспуске КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал внесенный ранее в Верховную Раду законопроект о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, передает ТАСС.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционных норм, включая положения о декларировании чиновниками доходов.

Зеленский после этого в закрытом режиме провёл срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также направил в Верховную Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который лишает судей КСУ их полномочий и восстанавливает отменённый ими закон о декларировании.

В итоге после консультаций с Венецианской комиссией Верховная Рада приняла компромиссный вариант законопроекта, а 24 декабря Зеленский подписал этот закон.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Зеленский превысил свои полномочия, а сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко назвал уголовное дело против судей попыткой государственного переворота.

