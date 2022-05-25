Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для российских граждан. Об этом говорится на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский: Украина готова к обмену пленными с Россией

Отмечается, что этот вопрос направлен на проработку премьер-министру Денису Шмыгалю.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры