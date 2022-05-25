Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

Отмечается, что этот вопрос направлен на проработку премьер-министру Денису Шмыгалю.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

