Зеленский объявил о снятии санкций с украинцев, готовых защищать страну

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение снять санкции со всех украинцев, готовых защищать страну.

Зеленский ввел военное положение на Украине

«Мы снимем санкции со всех граждан Украины ... которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны», - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в настоящее время ВСУ ведут тяжелые бои «в Донбассе и в других регионах - на востоке, на севере, на юге».

Ранее Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Война На УкраинеВойна В ДонбассеУкраинаВладимир Зеленский
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