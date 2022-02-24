Зеленский объявил о снятии санкций с украинцев, готовых защищать страну

«Мы снимем санкции со всех граждан Украины ... которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны», - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в настоящее время ВСУ ведут тяжелые бои «в Донбассе и в других регионах - на востоке, на севере, на юге».

Ранее Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает RT.

