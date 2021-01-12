Зеленский обсудил с Санду посредничество Украины на переговорах по Приднестровью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что обсудил с президентом Молдавии Майей Санду посредническую роль Украины на переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что Украина признает территориальную целостность Молдавии.

Во вторник прошла встреча Санду с Зеленским в рамках ее официального визита на Украину. В последний раз главы двух государств встречались в Киеве в 2015 году, тогда президентами Украины и Молдавии были Петр Порошенко и Николай Тимофти.

Для Санду это первый зарубежный визит в качестве президента. Ранее она сообщила, что намерена «починить отношения» между Молдавией и Украиной.

Из-за проблем в авиасообщении из-за пандемии коронавируса Санду она прибыла на Украину на автомобиле. Расстояние между Киевом и Кишиневом более 500 км.

В конце декабря Санду заявила, что готова приехать в Россию для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждения вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения «всего спектра» двусторонних отношений. Санду заявила, что до того, как посетит Москву, планирует совершить поездки в Киев и Брюссель.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.

