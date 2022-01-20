На Украине прокомментировали предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк оценил предложение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает «РЕН ТВ».

Песков прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Подоляк считает данное предложение продуманным, так как у него есть потенциал.

«Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы, как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы», — сказал советник, сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что инициатива Анкары упирается в то, что Москва якобы находится «в глухой позиции» и не уверена в своей правоте, поэтому и не хочет выходить на контакт и отказывается «от более гибкой дипломатической игры».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского приехать в республику для обсуждения разногласий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых государств по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганУкраина
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