На Украине прокомментировали предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Подоляк считает данное предложение продуманным, так как у него есть потенциал.

«Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы, как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы», — сказал советник, сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что инициатива Анкары упирается в то, что Москва якобы находится «в глухой позиции» и не уверена в своей правоте, поэтому и не хочет выходить на контакт и отказывается «от более гибкой дипломатической игры».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского приехать в республику для обсуждения разногласий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых государств по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

