Зеленский назвал невозможным захват Крыма

По его словам, Киев не может себе позволить гибель десятков тысяч украинцев ради этой цели.

Глава государства отметил, что вернуть полуостров в состав Украины можно попытаться дипломатическим путем.

Ранее предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы Минюста конгрессмен Мэтт Гетц заявил о недостижимости цели Киева «по выходу Крыма из состава России». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

