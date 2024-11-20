Зеленский назвал невозможным захват Крыма
Украина не сможет военным путем вернуть Крым из-за нехватки сил, признал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News.
По его словам, Киев не может себе позволить гибель десятков тысяч украинцев ради этой цели.
Глава государства отметил, что вернуть полуостров в состав Украины можно попытаться дипломатическим путем.
Ранее предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы Минюста конгрессмен Мэтт Гетц заявил о недостижимости цели Киева «по выходу Крыма из состава России». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru