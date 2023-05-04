Политолог оценил будущее украинского конфликта в случае победы Трампа на выборах

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году он и российский лидер Владимир Путин смогут попытаться совместными усилиями разрешить украинский конфликт. Об этом порталу Lenta.ru заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

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По его словам, Трамп оказался одним из немногих политиков, верных собственным обещаниям. Политолог считает, что в том случае, если Трамп вновь займет президентское кресло, США продолжат помогать Украине, однако число поставок сократится. При этом эксперт назвал выбор между Трампом и Байденом выбором между русофобией и антироссией.

Тем не менее, заявил политолог, у Путина и Трампа есть опыт общения, следовательно, возможно нахождение между ними общего языка и в вопросе украинского конфликта. Ордуханян уверен, что совместными усилиями политики выведут ситуацию из кризиса благодаря тому, что они оба работают «абсолютно продуктивно и четко под давлением».

Ранее Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВыборы в СШАДональд ТрампВладимир Путин

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