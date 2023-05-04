Политолог оценил будущее украинского конфликта в случае победы Трампа на выборах
В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году он и российский лидер Владимир Путин смогут попытаться совместными усилиями разрешить украинский конфликт. Об этом порталу Lenta.ru заявил политолог Рафаэль Ордуханян.
По его словам, Трамп оказался одним из немногих политиков, верных собственным обещаниям. Политолог считает, что в том случае, если Трамп вновь займет президентское кресло, США продолжат помогать Украине, однако число поставок сократится. При этом эксперт назвал выбор между Трампом и Байденом выбором между русофобией и антироссией.
Тем не менее, заявил политолог, у Путина и Трампа есть опыт общения, следовательно, возможно нахождение между ними общего языка и в вопросе украинского конфликта. Ордуханян уверен, что совместными усилиями политики выведут ситуацию из кризиса благодаря тому, что они оба работают «абсолютно продуктивно и четко под давлением».
Ранее Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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