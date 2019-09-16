Зеленский назвал свою миссию на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою главную миссию на посту главы государства.
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Как пишет RT, украинский лидер выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны Словакии. Кроме того, он подчеркнул, что намерен добиваться отказа от призывов к снятию с Москвы санкций.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия уйдёт из Крыма. Как пишет «Свободная пресса», в качестве примера того, как Россия проходила через подобный опыт, он привёл ситуацию с балтийскими странами.
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