Зеленский назвал свою миссию на посту президента Украины

16 сентября14:04

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою главную миссию на посту главы государства.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как пишет RT, украинский лидер выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны Словакии. Кроме того, он подчеркнул, что намерен добиваться отказа от призывов к снятию с Москвы санкций.

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Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия уйдёт из Крыма. Как пишет «Свободная пресса», в качестве примера того, как Россия проходила через подобный опыт, он привёл ситуацию с балтийскими странами.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // Михайл Маркив
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