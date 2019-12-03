Зеленский намерен наращивать добычу газа и нефти в стране
Украинский президент Владимир Зеленский дал указание правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о наращивании добычи газа и нефти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение принято в соответствии с указом Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
Зеленский поручил вынести на рассмотрение законопроект об актуализации программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, а также законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований ЕС.
Напомним, в настоящее время Россия и Украина находятся в переговорах по вопросу транзита российского газа. Десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года.
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