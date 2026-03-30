СМИ: Численность войск США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек

Численность войск США в ближневосточном регионе превысила 50 тысяч человек, что на 10 тысяч больше обычного, сообщает New York Times.

СМИ: Пентагон продолжает обсуждать отправку десанта на Ближний Восток

По данным американских военных чиновников, обычно в регионе, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, на базах и кораблях находится около 40 тысяч американских военнослужащих. Но после того как президент США Дональд Трамп начал войну с Ираном, их число превысило 50 тысяч.

Ранее стало известно, что Вашингтон столкнутся с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
